Il referendum del 22-23 marzo sarà in difesa della Costituzione non dei magistrati | perché voterò No

Il referendum del 22-23 marzo ha generato molte polemiche, poiché riguarda la modifica di una parte della Costituzione. Alcuni politici e cittadini temono che questa riforma possa indebolire i principi fondamentali dello Stato di diritto. La questione centrale riguarda la separazione dei poteri e il ruolo dei magistrati, ma chi si oppone insiste che il voto serve a tutelare i valori costituzionali. In questo contesto, si discute anche di come le modifiche possano influire sulla giustizia quotidiana. La scelta di votare “No” si basa su queste preoccupazioni concrete.

Il referendum del 22 marzo sta diventando uno snodo fondamentale per la stessa vita della nostra repubblica. Non è più solo una consultazione referendaria sulla modifica di un pezzo, peraltro assai significativo, della carta costituzionale, ma è uno snodo sulla tenuta della stessa democrazia. Per quanto mi riguarda non è un referendum sulla difesa dei magistrati, anche perché diversi magistrati che osservo, in queste ore, affannarsi ipocritamente a difesa della Costituzione, sono stati e sono, con fatti alla mano, traditori in primis della toga che indegnamente indossano e della stessa Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

