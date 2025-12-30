Violenza sulle donne | donati tremila euro per le case rifugio

Il Rotary Club Cesena ha donato 3.000 euro al Centro Donna – Centro Antiviolenza di Cesena, destinandoli alle Case Rifugio. Questa iniziativa mira a sostenere le strutture che offrono protezione e assistenza alle donne vittime di violenza, rafforzando così l’impegno della comunità nella tutela dei soggetti più vulnerabili. La donazione si inserisce in un percorso di supporto continuo alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

Il Gruppo consorti del Rotary Club Cesena rinnova il proprio sostegno al Centro Donna – Centro Antiviolenza di Cesena con una donazione di 3 mila euro destinata alle Case Rifugio presenti sul territorio, strutture fortemente volute dall'Amministrazione comunale per la tutela delle donne vittime di violenza. Come spiegato dal Coordinatore del Gruppo, Paolo Letizia, la somma è il ricavato dell'ultima edizione del Cineforum organizzato presso il cinema 'Astra'. Il Cineforum del Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena rappresenta un'attività consolidata del Club, volta a promuovere, attraverso il linguaggio cinematografico, valori sociali, condivisione e sensibilizzazione su tematiche di rilevanza collettiva, in linea con l'impegno del Rotary a favore del benessere della comunità.

