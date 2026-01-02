‘Sport in Fossa’ assegno da 1200 euro per le due realtà che combattono la violenza sulle donne

Durante la seconda edizione di ‘Sport in Fossa’, svoltasi a Sogliano nel novembre scorso, è stato consegnato un assegno di 1.200 euro a sostegno di due realtà impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne. L’evento di beneficenza ha riunito la comunità intorno a momenti di confronto e sensibilizzazione, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento di solidarietà e impegno sociale.

E' stato consegnato l’assegno da 1.200 euro raccolto durante la seconda edizione di ‘Sport in Fossa’, l’evento di beneficenza che lo scorso novembre ha trasformato a Sogliano Piazza Matteotti in uno spazio di confronto, ascolto e condivisione, dove lo sport è diventato linguaggio comune capace di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - ‘Sport in Fossa’, assegno da 1200 euro per le due realtà che combattono la violenza sulle donne Leggi anche: Violenza sulle donne, Morrone (Lega): "Bisogna guardare in faccia alla realtà. Quasi la metà commesse da stranieri" Leggi anche: “Lo sport unisce“, l’assegno da mille euro donato a due scuole La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Stagione Sportiva 2026 FOSSA UNIVERSALE Inizia la stagione sportiva 2026 con Campionato d'Inverno REGIONE UMBRIA 2026 piattello fossa UNIVERSALE individuale e a squadre di società , la 1° prova a calendario è presso il Tav Umbriaverde il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.