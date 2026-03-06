Red Bull Ducati Factory MXGP Team al via una nuova era | debutto mondiale in Argentina per la Desmo450 MX

Il team Red Bull Ducati Factory MXGP ha debuttato in Argentina con la Desmo450 MX, segnando l'inizio di una nuova avventura nel motocross mondiale. La competizione ha visto i piloti affrontare la pista per la prima volta in questa stagione, portando in gara la nuova moto. L'evento ha rappresentato il primo passo ufficiale del team nel campionato internazionale, con le prime sfide in corso.

Si apre in Argentina una nuova pagina per Ducati nel motocross mondiale. In occasione della prima tappa del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2026, in programma questo fine settimana a Bariloche, il Red Bull Ducati Factory MXGP Team inaugura ufficialmente una nuova era, portando al debutto stagionale la Ducati Desmo450 MX con una formazione composta da Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi e Calvin Vlaanderen. Il round inaugurale del Mondiale, previsto tra il 7 e l’8 marzo, segna un passaggio importante per il progetto off-road della casa di Borgo Panigale, che affronta la sua seconda stagione completa in MXGP con ambizioni sempre più alte. L’obiettivo è chiaro: consolidare il percorso di crescita avviato nel 2025 e iniziare a lottare con continuità per le prime posizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

