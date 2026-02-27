Liste d’attesa | il report del nuovo piano sperimentale richiamate 54mila persone
Dal 2 al 25 febbraio, nei piani di recupero delle liste d’attesa avviati dalla Regione Puglia, sono state eseguite oltre 17.000 prestazioni. Nel corso di questa sperimentazione, sono state richiamate circa 54.000 persone per visite, esami o interventi. La collaborazione tra Regione e enti sanitari ha portato a questa attività di recupero e gestione delle liste di attesa.
Piani abbattimento liste d'attesa, richiamate oltre 26mila persone in Puglia: il 30% ha rifiutato l’anticipoNei primi quattro giorni della settimana oltre tremila pazienti hanno detto no all’anticipo della prestazione: di questi, il 64% ha preferito...
