Liste d’attesa | il report del nuovo piano sperimentale richiamate 54mila persone

Dal 2 al 25 febbraio, nei piani di recupero delle liste d’attesa avviati dalla Regione Puglia, sono state eseguite oltre 17.000 prestazioni. Nel corso di questa sperimentazione, sono state richiamate circa 54.000 persone per visite, esami o interventi. La collaborazione tra Regione e enti sanitari ha portato a questa attività di recupero e gestione delle liste di attesa.