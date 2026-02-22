Boschetto dei tigli in via Marina Torna la storica passeggiata dopo la tempesta del 2023

Il boschetto dei tigli in via Marina riapre dopo i danni causati dalla tempesta del 2023. La forte raffica di vento ha abbattuto alcuni alberi e danneggiato le panchine, costringendo alla chiusura temporanea. Ora, grazie agli interventi di manutenzione, la passeggiata torna fruibile ai cittadini. Le operazioni di sistemazione hanno coinvolto diverse squadre di volontari e operai specializzati. La riapertura permette di godere di nuovo del percorso all’aperto nel cuore della città.

di Marianna Vazzana MILANO Lo sguardo già abbraccia il lungo corridoio en plein air tra via Senato e l'Obelisco del Bottonuto. Accanto, il Boschetto dei tigli e un tappeto di fiori. Un disegno ben preciso, per ora solo sulla carta, che comincerà a diventare realtà dalla prossima settimana: così la centralissima via Marina, accanto ai Giardini pubblici Indro Montanelli, riprenderà la forma della storica passeggiata pubblica, nata come parte integrante del progetto di Giuseppe Piermarini risalente al '700, e poi trasformatasi ricalcando i gusti delle diverse epoche. Una prima tempesta, con conseguente crollo di alberi, risale al 1872.