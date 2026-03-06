Realco | Prampolini si dimette il piano Pam fallisce

La presidente di Realco ha annunciato le sue dimissioni, in seguito al fallimento del piano industriale che prevedeva un’alleanza con il gruppo Pam. La decisione arriva dopo una crisi interna che ha coinvolto la gestione dell’azienda e le strategie adottate negli ultimi mesi. La situazione si è sbloccata con questa scelta, mentre le ripercussioni sulla governance restano ancora da valutare.

La presidenza di Realco ha vissuto un momento di profonda crisi interna che ha portato alle dimissioni della presidente Donatella Prampolini, la quale aveva tentato di realizzare un piano industriale basato su un'alleanza con il gruppo Pam. Questo scontro si è consumato tra la volontà della leader di agire rapidamente per contenere i costi e invertire il calo delle vendite, e la resistenza del consiglio di amministrazione che riteneva inaccettabili le condizioni offerte dal partner commerciale. L'evento chiave si è svolto nel corso del 2023 e 2024, quando la presidente, rieletta all'unanimità a giugno, ha trovato una netta minoranza di supporto tra i soci imprenditori del consiglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Realco-Prampolini: Vertice a Reggio Emilia per 3,3 milioni di euro a rischio, tra mancati pagamenti e crisi finanziarie.Il Tribunale di Reggio Emilia è chiamato a dirimere una complessa e milionaria disputa tra la cooperativa Realco e l'ex presidente Donatella...

Realco: 1.500 posti a rischio, cassa integrazione e pianoRealco al Bivio: Tra Concordato e Appello dei Dipendenti, una Cooperativa Emilia-Romagnola Cerca una Via d'Uscita La situazione del Gruppo Realco,...

La crisi di Realco e lo strappo di Donatella Prampolini. VIDEOREGGIO EMILIA – Rieletta all’unanimità alla presidenza di Realco, il 29 giugno 2023, Donatella Prampolini era convinta che la cooperativa si sarebbe buttata a capofitto nella realizzazione del piano i ... reggionline.com

La crisi di Realco: il bivio del giugno 2023. VIDEOREGGIO EMILIA – Nel luglio 2018 alla presidenza di Realco, al posto di Alessandro Moretti, arriva Donatella Prampolini. Socia da decenni, in consiglio di amministrazione dal 2016, la Prampolini era a ... reggionline.com