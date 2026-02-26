Prima dell'inizio della partita tra Real Madrid e Benfica, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un tifoso ha effettuato un saluto considerato offensivo, suscitando scalpore tra i presenti e sui social. L’evento ha generato reazioni immediate e discussioni sulla condotta dei supporter durante gli eventi sportivi.

Un episodio inquietante ha segnato l’incontro tra Real Madrid e Benfica, con un tifoso coinvolto in un gesto offensivo poco prima dell’ingresso in campo. La risposta del club è stata tempestiva e netta, offrendo una dimostrazione di impegno verso i valori di rispetto, inclusione e corretto comportamento nel contesto sportivo. Il Real Madrid ha condannato fermamente l’episodio e ha richiesto alla Commissione Disciplinare del club l’avvio di una procedura per l’espulsione immediata del socio coinvolto. Il tifoso è stato identificato dal personale di sicurezza e allontanato dallo stadio prima che iniziasse l’incontro. La comunicazione ufficiale conferma l’attivazione immediata della procedura disciplinare e il conseguente percorso sanzionatorio previsto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tifoso bandito Real Madrid per saluto nazista prima della partita col Benfica

