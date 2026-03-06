Real Madrid arriva il pugno duro della UEFA dopo il saluto nazista da parte di un tifoso | la sanzione

La UEFA ha deciso di multare il Real Madrid con una sanzione di 15 mila euro dopo che un tifoso del club ha eseguito un saluto nazista durante una partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una risposta immediata a quanto accaduto allo stadio. Il club spagnolo ha ricevuto la multa a seguito di questo episodio.

Tifoso bandito Real Madrid per saluto nazista prima della partita col Benfica
Un episodio inquietante ha segnato l'incontro tra Real Madrid e Benfica, con un tifoso coinvolto in un gesto offensivo poco prima dell'ingresso in...