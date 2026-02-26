Durante la partita tra Real Madrid e Benfica, un tifoso ha mostrato un gesto controverso, facendo il saluto nazista prima dell'inizio dell'incontro. La società ha immediatamente preso provvedimenti, escludendo il sostenitore dagli eventi futuri e emettendo un comunicato ufficiale per condannare l'episodio. La vicenda ha suscitato reazioni sia tra i presenti che sui social, dove si chiede maggiore attenzione sul comportamento dei tifosi.

Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire Wirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, un tifoso fa il saluto nazista prima del match col Benfica: il club lo bandisce! Il duro comunicato

Saluto nazista sugli spalti, il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio: “Procedimento immediato”Un tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio.

Xabi Alonso lascia il Real Madrid, clamoroso e ufficiale: il comunicato del club spagnolodi Redazione JuventusNews24Xabi Alonso lascia il Real Madrid, clamoroso e ufficiale: il comunicato del club spagnolo sull’addio al tecnico delle...

Temi più discussi: Real Madrid, polemica in Cina per un post dell'ex-Juventus Dean Huijsen: arrivano le scuse sui social media cinesi; Lo sport come memoria condivisa: dalle storie locali ai simboli del calcio mondiale; Real Madrid, bufera social su Huijsen per un presunto post razzista: il difensore chiede scusa; Benfica-Real, il raccattapalle racconta l'abbraccio con Mourinho dopo il gol di Trubin: Una notte perfetta, ero sotto choc.

Saluto nazista sugli spalti, il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio: Procedimento immediatoUn tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio ... fanpage.it

Episodio choc al Bernabeu: saluto nazista di un socio del Real Madrid. Il comunicato dei BlancosEpisodio choc al Bernabeu prima di Real Madrid-Benfica: sui social è esplosa la polemica per un video diventato rapidamente virale. Un socio dei Blancos è stato ripreso dalle ... milannews.it

"Una vittoria contro il razzismo". Così il centrocampista francese del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ha definito e celebrato la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale di Champions League a spese del Benfica. #ANSA - facebook.com facebook

Report #UEFA, top club più ricchi nel 2025: il #RealMadrid comanda la classifica dei #ricavi, l' #Inter è la prima italiana x.com