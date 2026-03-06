Rapine in banca per 300mila euro tra Marche e Umbria L' ultimo ' colpo' tentato ad Acquasparta | sconti di pena e un’assoluzione per la banda

Tra Marche e Umbria, una banda ha messo a segno rapine in banca per un totale di 300 mila euro. L’ultimo colpo è stato tentato ad Acquasparta, mentre in tribunale sono state decise riduzioni di pena e un’assoluzione per alcuni imputati. La Corte d’Appello di Ancona ha modificato la sentenza di primo grado, accogliendo le impugnazioni degli avvocati rappresentanti dei coinvolti.

Sconti di pena e un’assoluzione nel processo sulle rapine in banca consumate tra Marche e Umbria. La Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado accogliendo le impugnazioni presentate dagli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello e Anna Avolio. Sono quattro gli imputati, originari di Napoli, Giugliano e Terni, accusati a vario titolo di aver messo a segno tre rapine ai danni di istituti di credito e di averne tentata un’altra tra le province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni. I fatti contestati riguardano una serie di colpi messi a segno in diversi sportelli bancari del territorio. Gli imputati sono stati condannati a pene che vanno dai 4 anni di reclusione a 3 anni e quattro mesi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Rapine in banca sconto di pena per la banda di Napoli e GiuglianoSi è concluso in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Ancona il procedimento giudiziario relativo a una serie di rapine in banca consumate tra le Marche e l’Umbria, con un bottino complessiv ... internapoli.it

