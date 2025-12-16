Truffe degli incidenti stradali da Napoli la banda agiva in tutta Italia | Affari per 300mila euro
Una banda di truffatori di Napoli trafficava su scala nazionale, inducendo vittime a credere in incidenti stradali gravissimi con conseguenze penali pesantissime. Minacciando di condanne imminenti, proponevano di “evitare” queste sanzioni pagando somme di denaro, realizzando affari per circa 300mila euro.
Paventavano alle vittime incidenti stradali gravissimi, con conseguenze penali pesantissime e presunte condanne imminenti, che però potevano essere “evitate” pagando somme di denaro ad horas. È così che agiva l’organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Genova che, coordinati dalla Procura di Napoli, nella giornata di oggi hanno eseguito 21 misure cautelari. Truffe degli incidenti stradali, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
Falsi incidenti, truffa scoperta nel napoletano
Sgominata banda che truffa gli anziani, avevano nascosto 120mila euro in uno scaldabagno - Paventavano alle vittime incidenti stradali gravissimi, che avrebbero addirittura potuto comportare gravi condanne che però potevano essere evitate pagando ad horas: agiva in tutta Italia ... primocanale.it
Napoli, sgominata maxi banda di truffe agli anziani: 21 arresti, operavano anche in Sicilia - Maxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani. ilmattino.it
ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEFONICHE! A seguito di diverse segnalazioni riguardo tentativi di truffe telefoniche in cui persone si spacciano per membri delle Forze dell’Ordine comunicando falsi incidenti a familiari, si raccomanda di NON dare alcun seg - facebook.com facebook
