Truffe degli incidenti stradali da Napoli la banda agiva in tutta Italia | Affari per 300mila euro

Una banda di truffatori di Napoli trafficava su scala nazionale, inducendo vittime a credere in incidenti stradali gravissimi con conseguenze penali pesantissime. Minacciando di condanne imminenti, proponevano di “evitare” queste sanzioni pagando somme di denaro, realizzando affari per circa 300mila euro.

Paventavano alle vittime incidenti stradali gravissimi, con conseguenze penali pesantissime e presunte condanne imminenti, che però potevano essere “evitate” pagando somme di denaro ad horas. È così che agiva l’organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Genova che, coordinati dalla Procura di Napoli, nella giornata di oggi hanno eseguito 21 misure cautelari. Truffe degli incidenti stradali, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Falsi incidenti, truffa scoperta nel napoletano

