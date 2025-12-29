San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca | colpo da 300mila euro

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a San Vincenzo, si è verificata una rapina presso la filiale di Castagneto Banca. Due uomini armati di taglierino hanno minacciato il personale, portando via circa 300.000 euro. L’evento è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare i responsabili.

Rapina alla filiale di San Vincenzo della Castagneto Banca nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre. Secondo quanto ricostruito, poco dopo l'apertura, due uomini si sono introdotti all'interno dell'istituto di credito e armati di taglierino hanno minacciato il personale presente, intimando la.

