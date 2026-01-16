Finto dipendente bancario truffa 4mila euro a un anziano | denunciato un giovane

I Carabinieri di Faenza hanno denunciato un giovane responsabile di aver truffato un anziano, sottraendogli circa 4.000 euro tramite una frode telefonica. Questa vicenda evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui tentativi di raggiro, soprattutto nei confronti degli anziani. La campagna di sensibilizzazione delle forze dell’ordine mira a prevenire simili incidenti, invitando a diffidare da richieste sospette e a verificare sempre le comunicazioni.

