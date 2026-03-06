Rampulla lo difende | Di Gregorio deve tapparsi le orecchie e non pensare ai mugugni Ma non mi pare abbia fatto errori enormi!

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha commentato la situazione dei portieri bianconeri, difendendo Di Gregorio e invitandolo a ignorare i mugugni. Rampulla ha espresso che, a suo avviso, Di Gregorio non ha commesso errori gravi e ha parlato anche di Perin e dei potenziali arrivi in squadra. L’intervista è stata rilasciata a Tuttosport.

