Rampulla difende Di Gregorio | Non mi pare abbia fatto errori enormi in queste settimane I gol presi da Perin a Roma? Penso questo

Michelangelo Rampulla ha commentato la situazione di Di Gregorio, sottolineando che non ha commesso errori importanti nelle ultime settimane. L’ex portiere si è espresso anche sui gol subiti da Perin a Roma, ritenendo che siano stati giusti. Rampulla ha quindi deciso di difendere il suo ex compagno, evidenziando alcuni aspetti specifici della sua prestazione recente.

Rampulla difende Di Gregorio: «Non dimentichiamoci delle stagioni eccellenti a Monza, è stato scelto per un motivo»di Redazione JuventusNews24Rampulla analizza il momento delicatissimo del portiere bianconero ed evidenzia le grandi difficoltà psicologiche vissute... Spalletti a Mediaset: «Abbiamo fatto passi indietro, presi 3 gol dove è stata sbagliata l'interpretazione. Sulla rimonta dico questo» di Redazione JuventusNews24Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset della terribile sconfitta di ieri sera con il Galatasaray, dicendo anche la sua... Rampulla: Di Gregorio può crescere, ma ora appare poco coraggiosoOspite di Domenica Sport su Radio Bianconera, l'ex portiere della Juventus Juventus, Michelangelo Rampulla, ha analizzato il momento complicato di Michele Di Gregorio, finito ... Michelangelo Rampulla: Juve, a Di Gregorio adesso servirebbe una pausaA TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla. Torino, D'Aversa per Baroni. Che.