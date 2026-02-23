Rampulla difende Di Gregorio | Non dimentichiamoci delle stagioni eccellenti a Monza è stato scelto per un motivo

Rampulla spiega che la scelta di Di Gregorio deriva dalle sue stagioni positive a Monza, che hanno dimostrato il suo valore. La decisione si basa sulle sue prestazioni convincenti e sulla capacità di affrontare le sfide. Rampulla sottolinea come il portiere abbia affrontato momenti complicati, ma mantiene alta la fiducia nelle sue qualità. Questa analisi evidenzia l’importanza delle esperienze passate per il suo futuro in campo.

Rampulla analizza il momento delicatissimo del portiere bianconero ed evidenzia le grandi difficoltà psicologiche vissute in campo. Il delicato momento attraversato dalla Juventus coinvolge inevitabilmente anche i singoli giocatori, chiamati a reagire prontamente alle recenti difficoltà. Tra gli elementi maggiormente al centro dell'attenzione mediatica spicca sicuramente Michele Di Gregorio. L'estremo difensore dei bianconeri è finito nel mirino delle aspre critiche dopo l'evidente errore che ha propiziato il vantaggio avversario nella sfortunata gara di campionato contro il Como. Spalletti cerca nuove e immediate soluzioni per ritrovare la necessaria solidità difensiva, mentre tutto l'ambiente torinese si interroga sulle reali cause di questa inaspettata flessione.