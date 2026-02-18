Luciano Spalletti ha spiegato a Mediaset che l’ultima sconfitta della sua squadra è dovuta a errori di interpretazione che hanno portato a subire tre gol. Durante l’intervista, ha sottolineato come la squadra abbia fatto un passo indietro e ha commentato anche la possibilità di recuperare una partita così difficile.

Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset della terribile sconfitta di ieri sera con il Galatasaray, dicendo anche la sua sulla possibile rimonta. Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset dopo il pesante ko con il Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto 2-3 passi indietro, non siamo stati bravi a giocare. In inferiorità numerica abbiamo provato a gestire alcune fasi di gioco, ma lo abbiamo fatto in un modo e in una zona del campo sbagliata. Abbiamo completato la ricerca di fare qualcosa, ma l’abbiamo fatta male» SUI GOL PRESI – «Abbiamo preso 3 dei 5 gol dove ci sono state interpretazioni che hanno creato difficoltà» SQUADRA SCARICA? – «Questa cosa va sempre a prendere per i capelli la personalità e il carattere che abbiamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Mediaset: «Abbiamo fatto passi indietro, presi 3 gol dove è stata sbagliata l’interpretazione. Sulla rimonta dico questo»

Spalletti a Sky nel post partita di Galatasaray Juve: «Abbiamo fatto dei passi indietro su diverse cose. Al ritorno proveremo la rimonta, ma è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità. Su Bremer…»Luciano Spalletti ha detto che la Juventus ha commesso errori durante la partita contro il Galatasaray, a causa di una prestazione sotto le aspettative.

Spalletti: “Abbiamo fatto tre passi indietro. Sono per giocare la palla ma in certe situazioni va spazzata”Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta contro il Galatasaray, spiegando che la Juventus ha fatto tre passi indietro a causa di errori nelle decisioni difensive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.