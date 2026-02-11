Rai Floridia | Stop stallo Vigilanza convoco ad Rossi
La situazione alla Rai resta bloccata da più di un anno. Floridia ha deciso di intervenire e ha convocato subito l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo aver ricevuto le opposizioni. La tensione sale, nessuno sembra più disposto a aspettare.
“Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. La sua audizione potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità. È mio dovere garantire che la Commissione possa finalmente svolgere le proprie funzioni, tanto più in un momento in cui c’è un grande dibattito che attraversa l’opinione pubblica e la stampa su questioni essenziali relative al Servizio Pubblico, da cui il Parlamento non può in alcun modo rimanere fuori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
