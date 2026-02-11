La situazione alla Rai resta bloccata da più di un anno. Floridia ha deciso di intervenire e ha convocato subito l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo aver ricevuto le opposizioni. La tensione sale, nessuno sembra più disposto a aspettare.

“Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. La sua audizione potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità. È mio dovere garantire che la Commissione possa finalmente svolgere le proprie funzioni, tanto più in un momento in cui c’è un grande dibattito che attraversa l’opinione pubblica e la stampa su questioni essenziali relative al Servizio Pubblico, da cui il Parlamento non può in alcun modo rimanere fuori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, Floridia: “Stop stallo Vigilanza, convoco ad Rossi”

Approfondimenti su Rai Vigilanza

La Commissione di Vigilanza Rai resta bloccata da più di un anno, secondo le parole di Floridia del Movimento 5 Stelle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rai Vigilanza

Argomenti discussi: Striscia informativa Rai a Cerno? PD: azienda chiarisca, no a propaganda governo.

Floridia: 'Stop allo stallo in Vigilanza, convoco l'Ad della Rai'Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l'assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di ... ansa.it

Rai: Floridia, stop stallo Vigilanza. Convoco ad RossiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Rai, opposizioni e Floridia: “Ora l’ad Rossi venga in Vigilanza”. @lucadecarolis e @IlariaProietti x.com

Leggi l’intervista della nostra Barbara Floridia al quotidiano La Repubblica. Ecco il testo integrale Barbara Floridia, senatrice M5S e presidente della commissione di Vigilanza Rai, cos’ha pensato ascoltando la telecronaca del direttore di RaiSport Pao - facebook.com facebook