Rai Cerno cala il… 2 di picche La nuova striscia affidata al direttore de Il Giornale | Non so se parlerò di referendum Se mi verrà in mente lo farò
Il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini, ha presentato "2 di picche", la nuova striscia di Cerno (da 840mila euro) E alla fine Tommaso Cerno arrivò ufficialmente con la sua striscia quotidiana “2 di picche” su Rai2, dal 9 marzo, dalle 14 alle 14,05, una settantina di puntate dal costo di 840mila euro. A presentarlo ieri, Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, il quale ha accennato alla “lunga vigilia” a colpi di “interrogazioni parlamentari, discussioni e articoli di giornale”, che ha accompagnato i lavori preparatori. “Ora l’attesa è finita”, ha detto Corsini, “il titolo del programma richiama il fatto che il conduttore non avrà esitazioni a dispensare giudizi e commenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Petrecca saluta RaiSport, Cerno sbarca a Rai2: addio biblico (e polemico) per il direttore che si paragona a Gesù, via libera alla striscia da 848mila euro all’esterno de Il Giornale
Leggi anche: Reclamo di Boccia al Garante della Privacy contro Cerno: “Chat private spacciate per atti giudiziarie pubblicate dal Giornale”. Intanto è polemica sulla striscia quotidiana che la Rai vorrebbe affidare al giornalista
