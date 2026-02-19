Petrecca saluta RaiSport Cerno sbarca a Rai2 | addio biblico e polemico per il direttore che si paragona a Gesù via libera alla striscia da 848mila euro all’esterno de Il Giornale

Paolo Petrecca lascia RaiSport dopo aver accusato tradimento da parte dei collaboratori, paragonandosi a Gesù all’Ultima Cena. La scelta arriva in seguito a tensioni interne e a divergenze sulla gestione del settore sportivo, che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni. Nel frattempo, Cerno passa da RaiSport a Rai2, rafforzando il suo ruolo in un cambio di staff che coinvolge anche una nuova assegnazione di fondi pubblici. La decisione di Petrecca di abbandonare il suo incarico avviene prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Pugnalato alle spalle, tradito da chi gli è più vicino. Proprio come Gesù all’Ultima Cena. Così si sente Paolo Petrecca, l’ormai ex-direttore di RaiSport, visto che ieri ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità della testata sportiva – in via transitoria – è stata affidata al vice-direttore Marco Lollobrigida. Petrecca come Gesù con gli apostoli. Un addio – più che dovuto, dopo la figuraccia planetaria rimediata con la telecronaca della cerimonia di apertura – che ha avuto una coda velenosa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

