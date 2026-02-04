Questa mattina Boccia ha presentato il quarto reclamo al Garante della Privacy contro il Giornale, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Rita Cavallaro. Secondo il politico, alcune chat private sono state pubblicate come se fossero atti giudiziari. La polemica si aggiunge a quella sulla possibile trasmissione di una striscia quotidiana affidata a un giornalista, che ha scatenato discussioni tra i media e le istituzioni.

“Stamattina ho presentato il quarto reclamo formale al Garante per la protezione dei dati personali contro la testata Il Giornale, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Rita Cavallaro ”. Così ieri Maria Rosaria Boccia è passata al contrattacco contro il direttore del quotidiano della famiglia Angelucci, che, secondo l’imprenditrice, avrebbe pubblicato delle sue chat personali (con il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci ) in maniera impropria e imprecisa. Il reclamo, spiega Boccia, “riguarda la pubblicazione e la diffusione di presunte chat private che mi riguardano, apparse sia sull’edizione online sia su quella cartacea del quotidiano, senza il mio consenso e senza alcuna base giuridica legittima”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Reclamo di Boccia al Garante della Privacy contro Cerno: “Chat private spacciate per atti giudiziarie pubblicate dal Giornale”. Intanto è polemica sulla striscia quotidiana che la Rai vorrebbe affidare al giornalista

Maria Rosaria Boccia ha deciso di portare la questione al Garante per la privacy.

Da lunedì 3 marzo, Cerno approda su Rai 2 con una striscia quotidiana durante l’ora di pranzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

