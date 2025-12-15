Tra bilanci e auguri | l' incontro della sezione padovana dell' Associazione Nazionale Carabinieri
Si è svolto ieri, domenica 14 dicembre, il tradizionale incontro per lo scambio di auguri natalizi della dìsezione di Padova della Associazione Nazionale Carabinieri, alla quale ha presenziato circa un centinaio di soci e benemerite accompagnati dalle famiglie. Una occasione per ritrovarsi e. Padovaoggi.it
sezione ANVVF Taranto pompieropoli
Tra bilanci e auguri: l'incontro della sezione padovana dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Attualmente i volontari sono impegnati accanto all’Amministrazione Comunale di Padova in mansioni di sorveglianza nei Mercatini di Natale ... padovaoggi.it
Schifani: “Apprezzamento per Aronica, parifica dei bilanci decisiva” - PALERMO – “Esprimo il mio vivo apprezzamento per le parole della neo presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica, che ha confermato l’obiettivo ... livesicilia.it
Schifani riceve la neo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti: “Parifica dei bilanci entro luglio decisiva per la Sicilia” Nel corso dell’incontro, il presidente ha formulato alla presidente Aronica i migliori auguri di buon lavoro... - facebook.com facebook