dalla brianza a milano radio lombardia festeggia mezzo secolo di ascolti

Radio Lombardia celebra i suoi 50 anni di ascolti grazie a una lunga tradizione iniziata in Brianza. La causa di questo traguardo risiede nella capacità di adattarsi nel tempo e di mantenere un rapporto diretto con il pubblico. La radio ha sempre trasmesso musica e notizie, coinvolgendo diverse generazioni. Questa giornata speciale segna metà secolo di presenza nel panorama radiodiffuso, con una crescita costante nel pubblico milanese.

Cinquant’anni sono un traguardo che poche realtà dell’informazione possono vantare. Radio Lombardia li festeggia oggi con l’energia di sempre, forte di una storia che affonda le radici nella Brianza e che, da mezzo secolo, accompagna la vita quotidiana di milioni di ascoltatori. Una presenza costante nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle automobili: una voce che non si spegne mai e che, in un’epoca in cui le persone si sentono sempre più sole, continua a rappresentare una compagnia discreta ma insostituibile. L’identità brianzola è parte integrante del Dna dell’emittente. L’editore Tiziano Mariani e il direttore Luca Levati provengono entrambi da questa terra e per molti anni anche la sede della radio è stata in Brianza, a Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

