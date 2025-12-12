mezzo secolo di radio popolare maratona di voci di 50 ore mostra in fabbrica del vapore

Per celebrare i 50 anni di Radio Popolare, si svolge una maratona radiofonica di 50 ore con voci storiche e attuali, coinvolgendo ascoltatori da tutto il mondo. L’evento include anche una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore di Milano, che ripercorre mezzo secolo di storia della radio, unendo intrattenimento e impegno sociale.

Una maratona radiofonica con le voci di ieri e di oggi, una staffetta di ascoltatori da tutto il mondo e una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore di Milano con gli scatti che raccontano 50 anni di storia, "sempre coniugando l’intrattenimento con l’impegno", come ha spiegato la direttrice Lorenza Ghidini. Radio Popolare celebra il mezzo secolo di vita con tre giorni di festeggiamenti, dedicati a chi la fa, la ascolta e la sostiene, una radio fatta ‘50 e 50’. Si parte oggi alle 8.30 con la maratona radiofonica di 50 ore, con le voci che hanno fatto la radio in questi cinquant’anni. Per l’occasione torneranno ai microfoni voci storiche come Gad Lerner, Massimo Cirri e Sergio Ferrentino, Paolo Maggioni e Filippo Solibello, Alessandro Robecchi e Marco Ardemagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it