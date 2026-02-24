Allarme erosione Sos da Marina Romea | Prima fila sott’acqua già a metà stagione

L’erosione costiera a Marina Romea si intensifica a causa delle forti onde che colpiscono la spiaggia. La prima fila degli stabilimenti balneari, già a metà stagione, si trova sotto minaccia, con alcune zone che rischiano di restare sommerse. La situazione preoccupa operatori e residenti, che vedono progressivamente ridursi la spiaggia e la stabilità delle strutture. La linea di costa si erode rapidamente, lasciando pochi metri di sabbia tra mare e stabilimenti.

Uno dei punti del litorale dove l’erosione costiera colpisce più duro è quello a nord di Marina Romea, in corrispondenza degli ultimi dieci stabilimenti balneari fino alla foce del Lamone. Qui la spiaggia è cortissima e in inverno la duna di protezione viene puntulamente erosa. In alcuni punti è rotta per qualche metro e i segni dell’acqua insieme ai detriti portati dal mare arrivano fin quasi al bar. Per i gestori degli stabilimenti fare i conti con l’erosione significa anche non sapere quante file di ombrelloni si riusciranno a piantare in vista della prossima stagione. Giada Tassinari, titolare del Bagno Bella!, racconta: "Quella dell’erosione è una situazione con cui dobbiamo fare i conti costantemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marina Romea, venduto il Bagno Carolina: “Erosione della spiaggia e Bolkestein: ecco perché l’addio”Questa mattina il Bagno Carolina di Marina Romea ha chiuso i battenti dopo 30 anni.

Chiusura del Bagno Carolina a Marina Romea: l’erosione costiera e le norme europee spingono al commiatoA Marina Romea, il Bagno Carolina chiude dopo trent’anni.

