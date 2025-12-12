Raccolta differenziata il PSI attacca il Comune | Sacchetti con microchip senza informare i cittadini

Frosinonetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Socialista Italiano di Frosinone solleva critiche sull'introduzione dei sacchetti con microchip per la raccolta differenziata, evidenziando la scarsa comunicazione da parte del Comune. La polemica riguarda la mancanza di informazioni chiare e trasparenti sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, suscitando preoccupazioni tra i cittadini.

Polemica aperta sulla raccolta differenziata. Il Partito Socialista Italiano di Frosinone interviene con un comunicato duro contro l’amministrazione, denunciando la mancanza di informazioni chiare sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti introdotte negli ultimi giorni in alcune zone della. Frosinonetoday.it

raccolta differenziata psi attaccaTaranto sommersa dai rifiuti: opposizione all’attacco, “È un fallimento della differenziata” - A fare chiarezza sarà il presidente della società, Alfredo Spalluto, che ha convocato una conferenza stampa per questa mattina. giornaledipuglia.com

raccolta differenziata psi attaccaLBC attacca: "Latina non partecipa al bando per la differenziata" - "Se il Comune avesse partecipato al bando per il ‘Potenziamento della raccolta differenziata’ sarebbe stato certamente assegnatario dei fondi" ... latinaoggi.eu

raccolta differenziata il psi attacca il comune sacchetti con microchip senza informare i cittadini

© Frosinonetoday.it - Raccolta differenziata, il PSI attacca il Comune: “Sacchetti con microchip senza informare i cittadini”

Don Cesare Boschin, ucciso dalla camorra perché denunciò i rifiuti tossici: Chi sa parli

Video Don Cesare Boschin, ucciso dalla camorra perché denunciò i rifiuti tossici: Chi sa parli