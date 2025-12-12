Raccolta differenziata il PSI attacca il Comune | Sacchetti con microchip senza informare i cittadini
Il Partito Socialista Italiano di Frosinone solleva critiche sull'introduzione dei sacchetti con microchip per la raccolta differenziata, evidenziando la scarsa comunicazione da parte del Comune. La polemica riguarda la mancanza di informazioni chiare e trasparenti sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, suscitando preoccupazioni tra i cittadini.
Polemica aperta sulla raccolta differenziata. Il Partito Socialista Italiano di Frosinone interviene con un comunicato duro contro l’amministrazione, denunciando la mancanza di informazioni chiare sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti introdotte negli ultimi giorni in alcune zone della. Frosinonetoday.it
Taranto sommersa dai rifiuti: opposizione all’attacco, “È un fallimento della differenziata” - A fare chiarezza sarà il presidente della società, Alfredo Spalluto, che ha convocato una conferenza stampa per questa mattina. giornaledipuglia.com
LBC attacca: "Latina non partecipa al bando per la differenziata" - "Se il Comune avesse partecipato al bando per il ‘Potenziamento della raccolta differenziata’ sarebbe stato certamente assegnatario dei fondi" ... latinaoggi.euBosa, verso il nuovo servizio di raccolta differenziata X.comIl sistema di raccolta differenziata cresce ma i contenitori stradali producono materiali troppo impuri. Il porta a porta rimane la soluzione migliore - facebook.com Facebook
Don Cesare Boschin, ucciso dalla camorra perché denunciò i rifiuti tossici: Chi sa parli