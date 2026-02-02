Terra dei Fuochi sequestrato opificio a Capua | 65 tonnellate di rifiuti tessili e sei lavoratori in nero

La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato a Capua un capannone di 600 metri quadrati. Dentro, i finanzieri hanno trovato 65 tonnellate di rifiuti tessili e hanno scoperto sei lavoratori in nero. Le indagini puntano a chiarire il commercio illecito di materiali provenienti dal Nord Italia.

I finanzieri della Guardia di Finanza di Caserta sequestrano un capannone di 600 mq: indagini su commercio illecito di rifiuti, materiali provenienti dal Nord Italia e sei lavoratori impiegati senza contratto. Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione di rifiuti da parte delle filiere produttive cd. a rischio nel territorio della “ Terra dei Fuochi ”, condotti con il coordinamento della Prefettura di Caserta, nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato, nel Comune di Capua (CE), un opificio di 600 mq utilizzato quale luogo di lavorazione e stoccaggio da una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero”, contenente circa 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, unitamente a rifiuti misti di materiale plastico e cartaceo, oltre alle relative attrezzature e mezzi da lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Tra il 2013 e il 2025, nella Terra dei Fuochi sono state rimosse circa 43mila tonnellate di rifiuti, segnando un impegno costante nella bonifica e nel recupero ambientale.

