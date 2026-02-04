Dopo la partita contro il Bologna, Rabiot si presenta in mixed zone e dice che il gruppo è compatto e motivato. Il francese conferma che il campionato è aperto e ancora tutto da giocare, senza nascondere le difficoltà. Il Milan cerca di riprendere la strada giusta, anche se il ko di Bologna lascia qualche amarezza.

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Non c'è un giocatore indispensabile. Davanti abbiamo altri giocatori forti oltre Leao e Pulisic, e lo stiamo dimostrando. Nkunku ha fatto una grande partita, Loftus ha fatto gol, Niclas che è entrato benissimo. Benissimo la squadra. Bella serata, poi vedremo di recuperare questi giocatori che per noi sono molto importanti, ma abbiamo un po' di tempo ma stasera era importante fare questo risultato qui" "Abbiamo bisogno di questi giocatori che mostrano la strada agli altri.

© Pianetamilan.it - Milan, parla Rabiot post Bologna: “Siamo un bel gruppo. Campionato? E’ vivo. Dobbiamo…”

