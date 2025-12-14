Genoa Inter De Rossi | Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita Una cosa si poteva fare meglio

Dopo la sfida tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l'importanza di ripartire dalla fase finale del match. Il tecnico del ‘Grifone’ ha evidenziato i punti di forza della squadra avversaria e ha commentato gli aspetti migliorabili, offrendo uno sguardo approfondito sulla partita e sulle prospettive future.

© Calcionews24.com - Genoa Inter, De Rossi: «Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match. Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita. Una cosa si poteva fare meglio»

Genoa Inter, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Il tecnico del ‘Grifone’ ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Genoa Inter. Ecco alcune delle parole del tecnico rossoblù. PARTE FINALE – «La parte finale c’è da prendere . Calcionews24.com

genoa inter de rossiDe Rossi dopo Genoa-Inter: "Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezione" - Le parole dell'allenatore dei rossoblù dopo la sconfitta a Marassi contro la squadra di Chivu: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it

genoa inter de rossiDe Rossi, orgoglio Genoa: "L'Inter ti palleggia in faccia, noi vicini alla perfezione" - Le parole dell'allenatore del Grifone dopo la sconfitta contro l'Inter: "Continuando così sono convinto che riusciremo a dare fastidio a queste grandi squadre" ... tuttosport.com

