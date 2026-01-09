Francesca Fialdini disillusa e forse anche delusa? | le sue parole su Sanremo e su quelle voci a Ballando…

Francesca Fialdini esprime alcune riflessioni su Sanremo e le voci di partecipazione a Ballando. Con l’approssimarsi del Festival di Sanremo 2026, si intensificano le discussioni sui possibili protagonisti e i nomi che saliranno sul palco dell’Ariston, alimentando aspettative e speculazioni tra fan e addetti ai lavori.

Mentre il Festival di Sanremo 2026 si avvicina a grandi passi, il classico toto-nomi su chi salirà sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti continua a riempire social e retroscena. Tra ipotesi smentite e suggestioni mai confermate, c’è anche chi osserva il circo mediatico con un certo distacco, mettendo in discussione l’entusiasmo che spesso accompagna i rumors televisivi. È il caso di Francesca Fialdini, reduce da un periodo intenso e ricco di visibilità, ma anche da qualche aspettativa che – a suo dire – rischia di trasformarsi in un boomerang. Francesca Fialdini conduttrice di Sanremo al fianco di Carlo Conti?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

