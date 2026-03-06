Quasi tutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe pronti anche quattro altari dedicati al Santo

A Pioppo si avvicinano i festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, con la comunità impegnata nella preparazione di quattro altari decorati e pronti per essere allestiti durante le celebrazioni. Le strutture sono state sistemate in diverse zone del paese e i partecipanti stanno ultimando i dettagli prima delle funzioni religiose. L’evento si svolgerà nel corso della prossima settimana.

Tutto pronto a Pioppo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con la comunità a lavoro per la realizzazione di ben quattro altari in onore del Santo cui è dedicata una delle due chiese. A dare il via per il ritorno di questa antica usanza è stato il nuovo parroco delle parrocchie pioppesi, Don Nicolò Napoli, che già lo scorso anno ha voluto riproporre eventi che col tempo si erano ormai perse in paese. Padre Nicolò Napoli ha commentato così la realizzazione degli altari: "Sono molto contento dello spirito di comunità dimostrato, anche quest'anno tante persone stanno dedicando tempo e fede alla realizzazione degli altari dedicanti a San Giuseppe, tanto sacrificio e dedizione per ritrovare un'usanza persa col tempo.