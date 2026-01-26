Tutto pronto per i festeggiamenti per il Santo Patrono Costanzo | vespri luminarie messe ed eventi culturali

Mancano pochi giorni ai festeggiamenti per il Santo Patrono Costanzo a Perugia. L’evento, previsto il 28 e 29 gennaio, comprende vespri, luminarie, messe e iniziative culturali organizzate dalla comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve. Un’occasione per partecipare alle tradizioni religiose e culturali della città in occasione di questa ricorrenza significativa.

La città civile e religiosa si radunerà insieme, dando vita alla festa dell’“unità perugina”, con la partecipazione alla processione della “luminaria” Mancano pochi giorni alla grande festa perugina per l'amato patrono San Costanzo. Centrali come sempre sono gli appuntamenti religiosi e culturali del 28 e 29 gennaio organizzati dalla comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve. In onore di San Costanzo, come ogni anno, la città civile e religiosa si raduna insieme, dando vita alla festa dell’“unità perugina” e partecipando alla processione della “luminaria”, menzionata nei trecenteschi Statuti comunali, alla recita dei Vespri, alla cerimonia dell’offerta del cero da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi e dei doni votivi in onore del Santo patrono nella basilica a lui intitolata, dove si custodiscono le sue reliquie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su santo patrono

Il 20 gennaio a Gallipoli è una giornata dedicata al santo patrono, San Sebastiano, con molte attività pubbliche e private sospese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su santo patrono

Argomenti discussi: Tutto pronto a Lamezia Terme per i Tricolori Indoor Para-Archery. Eliminatorie e finali in diretta su YouArco; Tutto pronto per il Carnevale 2026 a Testa di Lepre; Tutto pronto per i funerali di Valentino, attesi da Anne Hathaway a Lavinia Biagiotti; Omag Mt vs Bisonte Firenze: tutto pronto per la sfida la parola al coach Bellano.

Paulilatino, tutto pronto per Atobios de carrasegaeLa kermesse che accoglie le maschere tradizionali dell’Isola ... msn.com

Tutto pronto per la riapertura della scuola di Pioppo, era chiusa da oltre dieci anniL'istituto comprensivo Margherita di Navarra dove non si tenevano più lezioni dall'ormai lontano 2013 sarà inaugurato il 18 febbraio 2026 ... palermotoday.it

25 Gennaio 2026 processione della Santo Patrono San GIULIO. LA BADIA DI DULZAGO FRAZ DI BELLINZAGO NOVARESE PROV DI NOVARA - facebook.com facebook