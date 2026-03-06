Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 6 marzo 2026

Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si occupa di notizie di attualità, con un focus su casi giudiziari e cronaca. La puntata di oggi include anticipazioni sui temi trattati e gli ospiti che interverranno durante la serata.

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Al centro del programma il giallo di Garlasco: si indaga per capire se Chiara, la sera prima del delitto, abbia aperto la cartella sul pc di Alberto Stasi contenente file pornografici. Si torna a parlare anche della morte di David Rossi, dopo che la Commissione parlamentare di inchiesta ha stabilito che il responsabile della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena è stato vittima di un’azione con l’intervento di soggetti terzi e che si è trattato, quindi, di un omicidio e non di un suicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it

