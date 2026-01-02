Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 2 gennaio 2026

Quarto Grado torna questa sera, 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Il programma di approfondimento e informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero offrirà aggiornamenti sui principali casi di attualità. In questa puntata verranno analizzati gli ultimi sviluppi e saranno presenti ospiti di rilievo per un confronto accurato e approfondito.

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco, con tutte le ultime novità sull'omicidio di Chiara Poggi. Le indagini ruotano intorno a un dubbio che ancora deve sciogliersi e cioè su quante persone ci fossero all'interno della villetta quel giorno.

Garlasco, il rebus delle persone presenti nella villetta dei Poggi: le anticipazioni di Quarto Grado di stasera (2 gennaio) - Primo appuntamento dell’anno con Quarto Grado: venerdì 2 gennaio, in prima serata su Rete 4, tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero per una nuova puntata del programma a cura ... msn.com

Quarto Grado chiude l’anno con Garlasco e il caso di Angelo Onorato - Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero salutano il 2025 con i casi di Chiara Poggi e Angelo Onorato. davidemaggio.it

A “Quarto Grado” la testimonianza di un ragazzo che ha aiutato a portare fuori alcuni ragazzi dal locale di #Crans-Montana, località sciistica svizzera, dove la notte di San Silvestro un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto “Le Constellation” - facebook.com facebook

La strage dei ragazzi: è in corso una cooperazione internazionale tra Italia e Svizzera. La Liguria ha inviato unità specialistiche di medici che curano le ustioni. #QuartoGrado x.com

