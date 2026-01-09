Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 9 gennaio 2026

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rete 4. Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, offre approfondimenti su temi di attualità e inchieste di cronaca. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di questa puntata, in un appuntamento dedicato all’informazione accurata e senza sensazionalismi.

. Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma, a cura di Siria Magri, torna sulla strage di Capodanno a Crans – Montana dove sono tragicamente morti per un incendio 40 giovanissimi, di cui 6 italiani. Nel corso della serata, nuove testimonianze per capire se la tragedia si potesse davvero evitare.

