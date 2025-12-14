Rugby Serie A Elite | Viadana cade a Vicenza il Petrarca balza solo in vetta

La sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, Serie A Elite, si è conclusa con il risultato di Vicenza, dove il Viadana ha subito una sconfitta. Il Petrarca, approfittando di questa occasione, si è issato in vetta alla classifica. Le ultime tre sfide del turno prenatalizio hanno chiuso il programma, con la competizione che riprenderà a gennaio.

Si è conclusa oggi la sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e si sono disputate le ultime tre sfide del turno prenatalizio, con la Serie A che tornerà a gennaio. Giornata ricca di spunti in Serie A Elite maschile, con il Petrarca che allunga in vetta, Mogliano che rilancia le proprie ambizioni play-off e Vicenza che centra un successo pesantissimo in chiave salvezza. A Padova i campioni d'Italia in carica travolgono il Biella Rugby Club 66-7, mettendo subito le cose in chiaro con quattro mete nel primo tempo e dilagando nella ripresa. Protagonista assoluto Scalabrin, autore di una tripletta, con Donato preciso al piede (810) a completare un pomeriggio a senso unico.

