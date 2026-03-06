Quanto costava il blu delle pareti di Pompei? Uno studio rivela gli alti costi del pregiato pigmento

Uno studio pubblicato su npj Heritage Science analizza i costi del pigmento blu usato nelle pareti di Pompei, concentrandosi sul “sacrario blu” di Regio IX,10. L’indagine rivela che il materiale prezioso impiegato per dipingere quelle superfici aveva un costo elevato per l’epoca. La ricerca si focalizza sui dettagli tecnici e sui materiali utilizzati, senza entrare in considerazioni di natura storica o culturale.

Pompei, il segreto del blu egizio: il pigmento del sacrario costava quasi quanto lo stipendio di un legionarioQuanto costava il blu delle pareti di Pompei? Uno studio pubblicato sulla rivista npj Heritage Science rivela gli alti costi del pregiato pigmento. Le stime effettuate sulle pareti del Sacrario Blu ... lostrillone.tv

Il blu delle pareti di Pompei costava più di 50% salario legionarioMilano, 6 mar. (askanews) – Le stime effettuate sulle pareti del Sacrario Blu della regio IX di Pompei rivelano che i costi del solo pigmento ceruleo si aggiravano fra il 50% e il 90% del salario di ... askanews.it