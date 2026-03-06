Uno studio pubblicato sulla rivista npj Heritage Science analizza i costi del pigmento blu utilizzato nelle pareti di Pompei. In particolare, si concentrano sul “sacrario blu” di Regio IX,10, evidenziando l’importanza di questo colore nelle decorazioni dell’antica città. La ricerca fornisce dettagli sul procedimento e sui materiali impiegati per ottenere il pigmento di alta qualità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il “sacrario blu” di Regio IX,10 è stato oggetto di un articolo scientifico appena pubblicato sulla prestigiosa rivista npj Heritage Science. Le analisi scientifiche, condotte dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) insieme al Parco Archeologico di Pompei e all’Università degli Studi del Sannio, hanno avuto ad oggetto il pigmento blu che rivestiva le pareti della stanza (il famoso il blu egizio o caeruleum per gli antichi romani). La caratterizzazione multi-scala del pigmento, che ha visto più metodologie di indagine (da quelle non distruttive a quelle microdistruttive, dalla scala atomica a quella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quanto costava il blu delle pareti di Pompei? Uno studio pubblicato rivela gli alti costi del pregiato pigmento

La ricercatrice della d'Annunzio Satolli fra gli autori di uno studio sul terremoto in Giappone del 2011 pubblicato su "Science"L'articolo presenta i primi risultati della spedizione 405 dell’International Ocean Discovery Program (Iodp), che aveva l’obiettivo di comprendere i...

Quanto costa mantenere un animale domestico, costi più alti per i caniL’aumento generalizzato del costo della vita ha inciso anche sulle spese legate alla cura e al mantenimento degli animali domestici.

Una raccolta di contenuti su Quanto costava il blu delle pareti di....

Pompei, il segreto del blu egizio: il pigmento del sacrario costava quasi quanto lo stipendio di un legionarioQuanto costava il blu delle pareti di Pompei? Uno studio pubblicato sulla rivista npj Heritage Science rivela gli alti costi del pregiato pigmento. Le stime effettuate sulle pareti del Sacrario Blu ... lostrillone.tv

Il blu delle pareti di Pompei costava più di 50% salario legionarioMilano, 6 mar. (askanews) – Le stime effettuate sulle pareti del Sacrario Blu della regio IX di Pompei rivelano che i costi del solo pigmento ceruleo si aggiravano fra il 50% e il 90% del salario di ... askanews.it