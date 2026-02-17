L' uomo dal fiore in bocca opera di Pirandello al teatro Tempio di Modena
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A 103 anni esatti dal suo debutto, sabato 21 febbraio e domenica 22 al teatro Tempio di Modena è di scena “L'uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, interpretato e diretto da Andrea Ferrari che ne ha curato anche l'adattamento. Era, infatti, il 21 Febbraio del 1923 quando venne rappresentato per la prima volta al Teatro degli Indipendenti di Roma, un teatro d'avanguardia, punto di riferimento per i futuristi dell'epoca. Il testo, come molti altri di Pirandello, è tratto da due novelle “Caffè notturno” e “La morte addosso” ed affronta il rapporto dell'uomo con la malattia e la morte.🔗 Leggi su Modenatoday.it
"Geminiano, un uomo divenuto Santo", il nuovo recital di Andrea Ferrari dedicato al Santo Patrono al Teatro Tempio di ModenaSabato sera al Teatro Tempio di Modena va in scena il nuovo recital di Andrea Ferrari dedicato a Geminiano, il santo patrono della città.
"L’Uomo, La Bestia e La Virtù" di Luigi Pirandello al Teatro ArcobalenoIn scena al Teatro Arcobaleno,Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: domenica 15 febbraio al teatro san giuseppe in scena pirandello con dietro la maschera; Pirandello torna è di scena ad Anagni: La pazzia di Luigi a Casa Barnekow; A fior di labbra. Storia del bacio. Dialogo con Ricci; Grazie della squisita prova di Vetrano, Randisi e Borghesi. Il teatro, rito fragile e necessario.
L’uomo dal fiore in bocca, serata con Pirandello all’ex cinema CandorC’è un filo di voce che attraversa il buio, una confessione gettata nella notte come un ultimo atto di resistenza alla fine imminente: è questo il cuore de ‘L’uomo dal fiore in bocca’, il testo ... lanazione.it
L'uomo dal fiore in boccaPer la rassegna teatrale del Cinema Aurora di Grumello del Monte, va in scena il più famoso atto unico di Pirandello, a cura della Compagnia teatrale Il Capannone con la regia di Belotti Claudio. Il ... ecodibergamo.it
“L’Uomo, la Bestia e la Virtù” di Pirandello in scena al Teatro Arcobaleno di Roma: una nuova produzione tra comicità, grottesco e riflessione sulla natura umana. facebook