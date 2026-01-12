Ho dormito per terra per 14 mesi Ho perso 30 chili è stata durissima | il racconto di Mario Burlò dopo la liberazione

Mario Burlò, imprenditore torinese di 53 anni, racconta la sua esperienza di prigionia in Venezuela, durata 14 mesi. Durante questo periodo ha perso 30 chili e ha dovuto dormire per terra, senza più conoscere il comfort di un letto. Dopo la liberazione, Burlò ha condiviso il suo racconto con il legale Maurizio Basile, offrendo uno sguardo sulla dura realtà vissuta durante la detenzione.

«Mi hanno costretto a dormire per terra per 14 mesi, non so più cosa sia un letto». Così Mario Burlò, l’imprenditore torinese di 53 anni, rilasciato nella notte dalle autorità venezuelane, racconta la sua prigionia al legale Maurizio Basile nel primo contatto telefonico dopo la scarcerazione. Una chiamata arrivata oggi pomeriggio all’avvocato. « Parto stasera e domattina sarò a Roma », ha annunciato Burlò, finalmente libero dopo quasi 14 mesi di detenzione nelle carceri venezuelane. Il rilascio è avvenuto nella notte dal penitenziario El Rodeo, insieme al cooperante veneto Alberto Trentini. La comunicazione ufficiale del consolato italiano a Caracas è giunta alle 4:51 del mattino, ponendo fine a una lunga e angosciante attesa per la famiglia. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Emanuela Aureli devastata dal dolore per la mamma: "Ho perso 8 chili". Il racconto tra le lacrime Leggi anche: Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mario Burlò, chi è l'imprenditore torinese liberato: il viaggio in Venezuela e l'arresto «senza motivi». «Ho dormito per terra per 14 mesi. Ho perso 30 chili, è stata durissima»: il racconto di Mario Burlò dopo la liberazione - Così Mario Burlò, l’imprenditore torinese di 53 anni, rilasciato nella notte dalle autorità venezuelane, racconta la ... msn.com

