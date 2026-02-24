Arisa dimagrita che dieta ha fatto e quanti chili ha perso? Il rapporto difficile col cibo

Arisa ha deciso di condividere il suo percorso di perdita di peso dopo aver affrontato problemi con il cibo e aver perso diversi chili. La cantante ha spiegato che ha seguito una dieta specifica per migliorare il suo benessere e la sua salute. Durante l'intervista, ha raccontato come il rapporto complicato con il cibo abbia influenzato la sua vita quotidiana. La sua esperienza mostra quanto può essere difficile gestire le proprie abitudini alimentari.

Arisa parla del suo rapporto complicato con il cibo: tra dieta, chili persi e aumenti di peso, ecco cosa ha raccontato la cantante. Quando si parla di trasformazioni fisiche nel mondo dello spettacolo, le domande sono sempre le stesse: che dieta ha fatto? Quanti chili ha perso? È successo anche con Arisa, che negli anni ha mostrato un corpo in continuo cambiamento, senza mai nascondersi dietro filtri o scuse. La cantante, all'anagrafe Rosalba Pippa, ha più volte raccontato di avere un rapporto complesso con il cibo, fatto di periodi rigidissimi alternati ad altri più indulgenti.

