Usa la sicurezza spezza un braccio all’ex Marine che protesta in Senato contro la guerra in Iran

Un ex Marine ha interrotto un’udienza in Senato della sottocommissione per le forze armate, protestando contro la guerra in Iran e il sostegno degli Stati Uniti a Israele. Durante la protesta, l’uomo si è rotto un braccio. La scena si è svolta davanti ai membri della commissione, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La protesta è durata pochi minuti prima che venisse allontanato.

Il veterano dei Marines Brian McGinnis ha interrotto un'udienza in Senato della sottocommissione per le forze armate per protestare contro la guerra all'Iran e l'appoggio degli Stati Uniti a Israele. L'ex militare ha opposto grande resistenza quando il personale di sicurezza ha cercato di trascinarlo via con la forza, spezzandogli addirittura un braccio.