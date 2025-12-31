Quando gioca l’Italia i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026? Orari avversarie tv streaming
La qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 per l’Italia si svolgerà durante i playoff programmati in primavera. In questa fase, la Nazionale affronterà avversarie ancora da definire, con partite trasmesse in diretta su canali TV e piattaforme streaming. È fondamentale seguire attentamente gli incontri per non perdere occasioni cruciali. Di seguito, tutte le informazioni su date, orari e modalità di visione.
Non si può e non si deve sbagliare. La Nazionale italiana di calcio sarà chiamata a un impegno importante in primavera e non saranno ammessi passi falsi. La squadra allenata da Gennaro Gattuso disputerà i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 per conquistare il pass alla fase finale della rassegna iridata. Un traguardo non raggiunto dalla selezione del Bel Paese nelle ultime due edizioni e non si vuole assolutamente replicare. Le date da temere a mente sono le seguenti: Italia-Irland del Nord in programma giovedì 26 marzo alla 20.45 a Bergamo; martedì 31 marzo alle ore 18.00 o alle 20.45 in trasferta contro la vincente del confronto Galles-Bosnia ed Erzegovina. 🔗 Leggi su Oasport.it
