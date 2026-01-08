La giunta Fico cambia voce | fine dell'uomo solo al comando ora la comunicazione è a più voci

Con la giunta Fico, la comunicazione regionale si evolve verso un approccio più articolato e condiviso. L'apertura a più voci, l'aumento dell'attività sui social e un nuovo equilibrio tra i membri segnano una fase diversa, più collaborativa e trasparente. I dati degli assessori riflettono questa trasformazione, che mira a rafforzare il dialogo con cittadini e stakeholder attraverso modalità più moderne e partecipative.

Con la giunta Fico cambia la comunicazione regionale: più voci, più social e nuovi equilibri. I numeri degli assessori raccontano il cambio di fase. Leggi anche: Per la giunta Fico in Campania si fa il nome dell'economista Petraglia. Per Cuomo (Pd) c'è l'ostacolo M5S Leggi anche: Nella nuova giunta della Campania di Fico ora c'è l'alt ai consiglieri-assessori per bloccare l'effetto domino La giunta Fico cambia voce: fine dell'uomo solo al comando, ora la comunicazione è a più voci; Campania, debutto difficile in Consiglio regionale per Fico: niente Giunta, in Aula 7 consiglieri del campo largo alzano la voce; Fico e la giunta di fine anno: trovata l'intesa, ufficializzazione (quasi certa) oggi; La giunta Fico alla prova. M5S tra anti-casta e moderati. Campania, debutto difficile in Consiglio regionale per Fico: niente Giunta, in Aula 7 consiglieri del campo largo alzano la voce - La Giunta regionale non è stata ancora varata e, per di più, i fratelli "minori" del campo largo a guida Pd e Movimento 5 Stelle si sono messi a tirare "calci" in pubblico proprio nel grande giorno de ...

Fico e i nodi per la Giunta, De Luca non molla su Bonavitacola - (di Francesco Tedesco) Ancora i giorni di Natale e quelli immediatamente successivi, poi Roberto Fico formerà la giunta della Regione Campania che il 29 dicembre esordirà alla prima del nuovo ... ansa.it

La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri - Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. fanpage.it

Prosegue il pressing della Lega contro la giunta guidata da Roberto Fico, finita nuovamente nel mirino per presunti conflitti d’interesse legati ad alcune recenti nomine - facebook.com facebook

#Campania, il presidente #Fico ha nominato la nuova Giunta regionale. Sono dieci gli assessori x.com

