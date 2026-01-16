Terni nuovi alloggi per gli studenti sull’asse Adisu-Comune | investire in inclusione accessibilità e qualità della vita universitaria

Terni avvia un progetto condiviso tra Adisu e Comune per la realizzazione di nuovi alloggi nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare l’offerta abitativa per gli studenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale volto a promuovere inclusione, accessibilità e qualità della vita universitaria, contribuendo a sostenere le esigenze degli studenti e a valorizzare il patrimonio urbano della città.

Dl Pnrr: Commissario alloggi universitari prorogato fino al 2029 - È quanto previsto nella bozza del nuovo decreto Pnrr in materia di housing universitario. ilsole24ore.com

Questura di Terni, nuovi ammonimenti per violenza e reati - facebook.com facebook

#Terni, nuovi #funzionari #polizia #Locale: gli #idonei sono sei x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.