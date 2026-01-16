Terni nuovi alloggi per gli studenti sull’asse Adisu-Comune | investire in inclusione accessibilità e qualità della vita universitaria

Da ternitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni avvia un progetto condiviso tra Adisu e Comune per la realizzazione di nuovi alloggi nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare l’offerta abitativa per gli studenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale volto a promuovere inclusione, accessibilità e qualità della vita universitaria, contribuendo a sostenere le esigenze degli studenti e a valorizzare il patrimonio urbano della città.

Un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla possibile realizzazione di nuovi alloggi, per gli studenti universitari nel centro storico. Ad avviarlo congiuntamente Adisu Umbria ed il Comune di Terni con l’obiettivo di riqualificare di immobili di proprietà comunale. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giornata della disabilità, con “Designed for Every Student” Apple celebra l’accessibilità e la vita Universitaria

Leggi anche: Tempi incerti sull'erogazione delle borse di studio, gli studenti si incatenano davanti all'Adisu

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

terni nuovi alloggi studentiAl via il percorso per nuovi alloggi universitari in centro a Terni - Adisu Umbria e il Comune di Terni hanno avviato un percorso di collaborazione istituzionale, finalizzato alla possibile realizzazione di nuovi alloggi per studenti universit ... msn.com

terni nuovi alloggi studentiDl Pnrr: Commissario alloggi universitari prorogato fino al 2029 - È quanto previsto nella bozza del nuovo decreto Pnrr in materia di housing universitario. ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.