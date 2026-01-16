Terni nuovi alloggi per gli studenti sull’asse Adisu-Comune | investire in inclusione accessibilità e qualità della vita universitaria
Terni avvia un progetto condiviso tra Adisu e Comune per la realizzazione di nuovi alloggi nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare l’offerta abitativa per gli studenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale volto a promuovere inclusione, accessibilità e qualità della vita universitaria, contribuendo a sostenere le esigenze degli studenti e a valorizzare il patrimonio urbano della città.
Un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla possibile realizzazione di nuovi alloggi, per gli studenti universitari nel centro storico. Ad avviarlo congiuntamente Adisu Umbria ed il Comune di Terni con l’obiettivo di riqualificare di immobili di proprietà comunale. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
