Coesione Ue l’Italia rialloca 3,6 miliardi | 1,5 destinati agli alloggi sostenibili

L’Italia ha deciso di riallocare 3,6 miliardi di euro per interventi sulla coesione europea. Di questa cifra, 1,5 miliardi sono destinati a finanziare progetti di alloggi sostenibili nelle grandi città. La questione abitativa nelle aree urbane è ormai considerata un elemento che coinvolge aspetti di lavoro, mobilità e sviluppo territoriale. La ripartizione delle risorse mira a rispondere a queste esigenze.

Nelle grandi città l’ emergenza abitativa non è più solo una questione sociale, ma un fattore che incide su lavoro, mobilità e coesione territoriale. Affitti in crescita, offerta ridotta, difficoltà per giovani e famiglie a basso reddito: il tema casa è diventato uno dei punti più sensibili dell’agenda europea. È anche da qui che parte la riallocazione italiana nella revisione intermedia della politica di coesione 2021-2027. L’ Italia ha riprogrammato 3,6 miliardi di euro verso nuovi obiettivi strategici, destinando 1,5 miliardi agli alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. A fare il punto è il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenuto durante il Consiglio Ue Affari generali dedicato alla coesione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

