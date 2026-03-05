Qualcuno vuole registrare il marchio di Per sempre sì ma non è Sal Da Vinci L’assedio delle truffe dopo Sanremo | il caso del negozio di anelli

Una richiesta di registrazione del marchio «Per sempre sì» è stata presentata, anche se non da Sal Da Vinci. La domanda di deposito è stata avanzata da un’altra persona, in un momento in cui si moltiplicano le truffe legate al settore degli anelli e dei matrimoni, specialmente dopo l’edizione di Sanremo. La questione riguarda ora la proprietà legale del nome e il suo utilizzo commerciale.

Il marchio «Per Sempre Sì» è già stato registrato. O meglio, la domanda di deposito è stata presentata, ma non da Sal Da Vinci. Secondo quanto risulta dal sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, come riferisce Fanpage, la richiesta è stata depositata il 3 marzo 2026, quindi nel pieno del boom della canzone vincitrice di Sanremo 2026, ed è attualmente in fase di esame. La registrazione riguarda la classificazione per i gioielli. I dati pubblici del ministero e le conferme raccolte da Fanpage indicano che la richiesta di registrazione non sarebbe attribuibile né al cantante né alla pagina social che sta promuovendo gli anelli online dal nome «Per sempre Sì shop». 🔗 Leggi su Open.online

Usano la voce di Sal Da Vinci per vendere anelli di Per sempre sì: l'inganno dopo la vittoria a Sanremo

Il marchio Per Sempre Sì soffiato a Sal Da Vinci: depositata la domanda di registrazione, ma non è sua

Per sempre sì - Sal Da Vinci ( Sanremo 2026) | Sofia Del Baldo Piano & Voce

