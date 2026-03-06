Il Qatar | Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari Il colosso Maersk sospende tutte le rotte con il Golfo | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Il Qatar ha annunciato che, in caso di prolungamento del conflitto, potrebbe sospendere le esportazioni di petrolio, anche a prezzi di 150 dollari al barile. Nel frattempo, la compagnia di navigazione Maersk ha deciso di interrompere tutte le rotte nel Golfo. In un’altra fase, un’inchiesta negli Stati Uniti riguarda una strage in una scuola, con accuse di responsabilità probabilmente condivisa. Parallelamente, raid israeliani sono stati segnalati a Beirut, mentre Teheran avverte che gli europei subiranno le conseguenze del loro silenzio sul diritto.