Avvistamenti di lupi in Abruzzo | il Wwf chiede una task-force regionale
L’aumento delle segnalazioni di lupi in Abruzzo solleva preoccupazioni e richiede interventi mirati. Il WWF propone la creazione di una task-force regionale per monitorare e gestire questa presenza crescente, che si sta espandendo anche in aree collinari e di pianura, zone dove il ritorno di questa specie è recente. La convivenza tra uomo e natura diventa dunque una priorità per tutelare l’equilibrio dell’ecosistema locale.
Si moltiplicano in Abruzzo le segnalazioni di lupi, anche in zone collinari e di pianura dove la specie è tornata solo di recente. Il Wwf invita a gestire la situazione con equilibrio e propone l’istituzione di una task-force regionale per affrontare il tema con competenza e senza creare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
