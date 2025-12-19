Avvistamenti di lupi in Abruzzo | il Wwf chiede una task-force regionale

L’aumento delle segnalazioni di lupi in Abruzzo solleva preoccupazioni e richiede interventi mirati. Il WWF propone la creazione di una task-force regionale per monitorare e gestire questa presenza crescente, che si sta espandendo anche in aree collinari e di pianura, zone dove il ritorno di questa specie è recente. La convivenza tra uomo e natura diventa dunque una priorità per tutelare l’equilibrio dell’ecosistema locale.

